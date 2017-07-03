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2 天前
中国新债：国家电投等五家企业周二起首发债券通非金融债，包括CP和SCP
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2017年7月3日 / 凌晨3点43分 / 2 天前

中国新债：国家电投等五家企业周二起首发债券通非金融债，包括CP和SCP

2 分钟阅读

    路透上海7月3日 - 债券通（中国内地与香港债券市场互联互通）周一开闸，中国国家电力投资集团等五家企业今日公告，将自周二(4日)起首批发行债券通非金融债券，品种包括短期融资券(CP)和超短期融资券(SCP)。
    
    刊登在上海清算所的公告显示，其他四家拟发行债券通债企业包括中国联合网络通信、华能集团、中国铝业公司和长江三峡集团。具体发行明细如下： 
       
   发行人     国家电力    中国联合    华能集团   中国铝业公  长江三峡集团
              投资集团    网络通信                   司      
  发行品种     超短融      超短融      超短融      超短融        短融
 发行金额(       10          10          20          10           20
    亿)                                                      
    期限       247天       270天       240天       270天        365天
 簿记建档日     7/4         7/4         7/4         7/4        7/5-7/6
 缴款/起息      7/5         7/6         7/6         7/7          7/7
     日                                                      
   上市日       7/6         7/7         7/7         7/10         7/10
  主承销商    农业银行    工商银行    工商银行    中国银行     中国银行
              建设银行    中国银行     国开行     海通证券     中信证券
 境内评级机    中诚信      中诚信     联合资信   中诚信国际   中诚信国际
     构                                                      
  主体评级      AAA         AAA         AAA         AAA          AAA
  债项评级       --          --          --          --          A-1
  境外评级       --          --          --          --        穆迪：A1
                                                               惠誉：A+
                                                             标准普尔：A+
    担保         无          无          无          无           无
   今日稍早，交通银行与交行澳门分行达成债券通首笔二级交易；一级市场上，农发行首次发行债券通金融债，一年、三年和五年三期债认购倍数均飙高至10倍左右。(完)
    
    参看详情，可点选上海清算所网站 www.shclearing.com/xxpl/fxpl/

 (发稿 李宏薇；审校 张喜良)

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