中国新债：国家电投等五家企业周二起首发债券通非金融债，包括CP和SCP

路透上海7月3日 - 债券通（中国内地与香港债券市场互联互通）周一开闸，中国国家电力投资集团等五家企业今日公告，将自周二(4日)起首批发行债券通非金融债券，品种包括短期融资券(CP)和超短期融资券(SCP)。 刊登在上海清算所的公告显示，其他四家拟发行债券通债企业包括中国联合网络通信、华能集团、中国铝业公司和长江三峡集团。具体发行明细如下： 发行人 国家电力 中国联合 华能集团 中国铝业公 长江三峡集团 投资集团 网络通信 司 发行品种 超短融 超短融 超短融 超短融 短融 发行金额( 10 10 20 10 20 亿) 期限 247天 270天 240天 270天 365天 簿记建档日 7/4 7/4 7/4 7/4 7/5-7/6 缴款/起息 7/5 7/6 7/6 7/7 7/7 日 上市日 7/6 7/7 7/7 7/10 7/10 主承销商 农业银行 工商银行 工商银行 中国银行 中国银行 建设银行 中国银行 国开行 海通证券 中信证券 境内评级机 中诚信 中诚信 联合资信 中诚信国际 中诚信国际 构 主体评级 AAA AAA AAA AAA AAA 债项评级 -- -- -- -- A-1 境外评级 -- -- -- -- 穆迪：A1 惠誉：A+ 标准普尔：A+ 担保 无 无 无 无 无 今日稍早，交通银行与交行澳门分行达成债券通首笔二级交易；一级市场上，农发行首次发行债券通金融债，一年、三年和五年三期债认购倍数均飙高至10倍左右。(完) 参看详情，可点选上海清算所网站 www.shclearing.com/xxpl/fxpl/ (发稿 李宏薇；审校 张喜良)