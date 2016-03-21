俄罗斯尝试修复坠毁迪拜客机的驾驶舱话音记录器

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透莫斯科3月21日 - 俄罗斯调查人员周一尝试修复周末坠毁的迪拜客机受损的驾驶舱话音记录器，从而了解该机为何试图在强风条件下降落。
迪拜低成本航空公司Flydubai的一架波音737-800客机周六凌晨在俄罗斯南部的罗斯托夫机场第二次尝试降落时坠毁，机上62人全部遇难。
该机的飞行数据记录器基本完好，但驾驶舱话音记录器受损严重，需要进行修复。
官员们表示，修复可能需要数周时间。
俄罗斯媒体称，调查人员考虑的两个主要方向是驾驶员失误和技术故障。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透北京1月18日 - 中国国家主席习近平周二表示，两国人民和世界人民的根本利益需要中美两国共同努力，构建长期稳定的合作关系。
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。