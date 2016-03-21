俄罗斯尝试修复坠毁迪拜客机的驾驶舱话音记录器

标题新闻：美国候任商务部长罗斯称同加拿大和墨西哥重新磋商NAFTA是特朗普政府贸易工作当务之急
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(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科3月21日 - 俄罗斯调查人员周一尝试修复周末坠毁的迪拜客机受损的驾驶舱话音记录器，从而了解该机为何试图在强风条件下降落。
迪拜低成本航空公司Flydubai的一架波音737-800客机周六凌晨在俄罗斯南部的罗斯托夫机场第二次尝试降落时坠毁，机上62人全部遇难。
该机的飞行数据记录器基本完好，但驾驶舱话音记录器受损严重，需要进行修复。
官员们表示，修复可能需要数周时间。
俄罗斯媒体称，调查人员考虑的两个主要方向是驾驶员失误和技术故障。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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