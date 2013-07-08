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路透中文国际短讯 | 2013年 7月 8日 星期一 14:49 BJT

韩亚航空客机旧金山失事 两名中国人遇难

一架韩亚航空公司波音777客机周六在旧金山机场降落时失事，造成两名中国女孩遇难，180多人受伤。美国国家运输安全委员会主席赫斯曼表示，目前推测此次飞机失事的原因为时尚早。图为失事飞机。路透
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