（重发）美国一架军用直升机在英国坠毁

(因技术原因重发)

路透英格兰1月8日(记者 Toby Melville) - 英国警方周三表示，他们将与美国空军和其他机构合作，找出一架美国军用直升机在英格兰东部海岸坠毁的原因。坠机造成四名机组人员全部死亡。

包括军需品在内的残骸散落在一大片地势复杂的区域内。

这架“铺路鹰”(Pave Hawk)直升机周二夜间坠毁，当时它正沿着诺福克郡(Norfolk)海岸执行训练任务。

目前飞机失事的原因还不清楚。飞机失事地点位于伦敦东北部大约210公里处。

诺福克郡当地警察局警长BobScully表示：“我们将与国防部、航空失事调查局以及美国空军共同收集事发地点的所有证据，然后找到直升机。”

他在一份声明中称：“这一片地势复杂，有沼泽和潮汐，再加上包括军需品在内的残骸，范围很广。”

出于公众安全考虑，事故现场周围400米的区域均被封锁。当局称，据信当地没有人员受伤。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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