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中国财经 | 2016年 1月 7日 星期四 15:42 BJT

罗熹任华润集团副董事长兼总经理 乔世波因年龄原因退休

路透北京1月7日 - 中国华润集团网站刊登通知称，华润集团周四在香港召开领导班子扩大会议，宣布罗熹任华润集团有限公司副董事长、总经理；乔世波因年龄原因，不再担任华润集团有限公司总经理、董事职务。

据华润官网消息，华润集团截至2014年总资产12,517亿港元，净资产3,859亿港元，实现营业额5,686亿港元，经营利润652亿港元。集团核心业务包括消费品（含零售、啤酒、食品、饮料）、电力、地产、水泥、燃气、医药、金融等。

中国中共中央纪检委2015年9月中旬表示，决定给予华润（集团）有限公司原党委书记、董事长宋林“双开”处分，并对其严重违纪问题进行立案审查。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)

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