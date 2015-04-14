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中国财经 | 2015年 4月 14日 星期二 11:37 BJT

中国铁建子公司获埃及铁路6亿美元轨道更新项目大单

路透北京4月14日 - 中国大型基建公司--中国铁建股份有限公司(601186.SS)(1186.HK)周二公告称，子公司中国土木工程集团近日与埃及国家铁路公司签署轨道更新项目框架协议，合同金额预计6亿美元（约合37.26亿元人民币）。

公告指出，该项目金额约占中国铁建中国会计准则下2014年营业收入的0.63%。双方将在该框架协议下，就详细内容进一步商谈，并签订详细的实施合同。

今年以来，中国铁建已与吉布提港务局和沙特内政部分别签署金额为6亿美元和6.21亿美元的工程项目合同。公司2014年年报显示，去年中国铁建海外新签合同首次突破千亿美元，至1,278亿美元。公司海外业务遍及全球78个国家及港澳特别行政区，拥有在建项目446个。

中国铁建A股周二早盘报21.12元，涨7.54%。（完）

参看公告详情，请点选上交所网站：here

(发稿 吴晓龙/林琦；审校 张喜良)

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