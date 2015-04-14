中国铁建子公司获埃及铁路6亿美元轨道更新项目大单

中国2016年财政收入增速降至4.5% 初步赤字2.83万亿元超目标
路透北京1月23日 - 受政策性减收等因素影响，中国2016年全国财政收入延续增幅逐年回落走势，同比增速降至4.5%，财政支出同比增速亦从去年两位数高点回落至6.4%，财政赤字为2.83亿元人民币，高于年初所定2.18万亿元的目标。
路透北京4月14日 - 中国大型基建公司--中国铁建股份有限公司(601186.SS)(1186.HK)周二公告称，子公司中国土木工程集团近日与埃及国家铁路公司签署轨道更新项目框架协议，合同金额预计6亿美元（约合37.26亿元人民币）。
公告指出，该项目金额约占中国铁建中国会计准则下2014年营业收入的0.63%。双方将在该框架协议下，就详细内容进一步商谈，并签订详细的实施合同。
今年以来，中国铁建已与吉布提港务局和沙特内政部分别签署金额为6亿美元和6.21亿美元的工程项目合同。公司2014年年报显示，去年中国铁建海外新签合同首次突破千亿美元，至1,278亿美元。公司海外业务遍及全球78个国家及港澳特别行政区，拥有在建项目446个。
中国铁建A股周二早盘报21.12元，涨7.54%。（完）
参看公告详情，请点选上交所网站：here
(发稿 吴晓龙/林琦；审校 张喜良)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京1月23日 - 受政策性减收等因素影响，中国2016年全国财政收入延续增幅逐年回落走势，同比增速降至4.5%，财政支出同比增速亦从去年两位数高点回落至6.4%，财政赤字为2.83亿元人民币，高于年初所定2.18万亿元的目标。
路透香港1月23日 - 亚洲最大炼油商--中国石油化工股份有限公司周一称，去年度油气产量按年跌近9%，原油加工量则轻微下降。
路透北京1月23日 - 中国国家发改委周一表示，今年要重点深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展，统筹推进农业农村各项改革。