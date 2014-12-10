博客：“墨西哥风波”难挫中国铁建海外雄心

记者 Brenda Goh

中国铁建(601186.SS)(1186.HK)参与的联合体在墨西哥的高铁项目中标结果被取消，但这不会打消中国铁建在全球范围角逐交通项目、与西门子（Siemens）、阿尔斯通（Alstom）和庞巴迪（Bombardier）等企业一争高下的雄心。

中国铁建对墨西哥方面取消中标结果表示震惊，但其与合作伙伴将再次竞标该项目，项目总额约37.5亿美元。

墨西哥风波后两周左右，中国铁建宣布已与尼日利亚政府签署尼日利亚沿海铁路项目商务合同，合同金额约120亿美元。这是中资企业海外工程承包史上单体合同金额最大，被视作中国推进“铁路外交”的一部分。

德国西门子(SIEGn.DE)等大型企业高管将中国铁建视为强有力的新竞争对手。西门子内部人士表示，他认为中国铁建获得了中国政府的帮助。

他的这番话，反映出各企业担心在成本上难与中国铁建竞争，并担心中国政府将利用外交影响力和雄厚财力在世界各地延伸其商业和技术触角。

“在铁路建筑和设备领域，眼下中国在价格和技术方面都已具备全球竞争力。”花旗分析师Eric Lau指出。

他说：“目前为止，从开标情况看，中国的报价约为其全球竞争对手的一半左右。”

世界银行估计中国建造高铁基础设施的成本是每公里1,700-2,100万美元。在欧洲，相关成本约为每公里2,500-3,900万美元。在美国加利福尼亚州更高达每公里5,200万美元。

中国铁建和中国中铁(601390.SS)(0390.HK)长期在中国国内竞争。

到2015年底，中国的铁路网总规模将达到12万公里，铁路建设让这两家企业都发展壮大。但在国际盈利方面，两者都落后于德国豪赫蒂夫（Hochtief）(HOTG.DE)和美国柏克德（Bechtel）等工程公司。

**海外雄心**

这种情况正发生变化。中国铁建的目标是将海外营收占其总营收的比重从目前的4%增加到30%。2013年中国铁建总营收为5,870亿元人民币。

2014年前九个月，中国铁建已经签署了总额1,150亿元的海外合同，占同期新协议金额的五分之一左右。2013年同期该比例仅为6%。

国资委网站9月刊登来自中铁建总公司的文章，称中国铁建增加了一个专职外经单位，管理和协调海外市场。

文章称：“（重组）整体提升海外市场竞争力……助力中国‘高铁外交’。”

路透记者联系中国铁建董事会秘书局官员，后者建议路透联系公司宣传部门，记者多次致电宣传部门，电话无人接听。

中国今年提高对铁路领域的关注度，1-10月国内新铁路建设支出5,900亿元。此外，中国官员在出访马来西亚、泰国和英国期间，大力推广中国铁路技术尤其是高铁技术。

很多海外项目得到了中国进出口银行等机构提供的巨额贷款支持。中国上月宣布将出资400亿美元成立“丝路基金”，为“一带一路”沿线国家基础设施、资源开发、产业合作和金融合作等与互联互通有关的项目提供投融资支持。

分析师称，除了尼日利亚合同以及和有争议的墨西哥高铁项目外，中国铁建可望从中国为印度提供的高铁可行性研究中受益。此项研究费用由中国方面筹措。

尽管中国铁建有走向世界的雄心，但其在海外也遇到过一些挫折。

譬如2011年受利比亚国内危机影响，中国铁建在该国有约35.5亿美元的项目暂停。2011年时中国媒体报导称，中国铁建在沙特的轻轨项目亏损41.5亿元人民币，不得不求助母公司，该项目的风险和损失转嫁给了母公司。

分析师还警告称，中国铁建在海外的积极扩张，可能必须通过压缩利润来实现。

联昌分析师Kevin You在11月21日报告中指出，中国铁建赢得的120亿美元尼日利亚合同，比双方5月最初达成框架协议时的价格低8.8%。（完）