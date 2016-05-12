中国铁建与厦门合作管廊PPP项目 合同额14.77亿元--新华

路透北京5月12日 - 中国大型建筑工程承包商--中国铁建股份有限公司(1186.HK)(601186.SS)周四与厦门市签约，实施厦门首个管廊政府和社会资本合作项目（PPP）项目，合同额达14.77亿元人民币。

新华社报导称，由双方出资组建的项目公司将实施厦门翔安新机场片区地下综合管廊PPP项目，合作期20年，包括建设期四年（含分段运营期两年）和全线运营期16年。

厦门是全国唯一的地下综合管廊和海绵城市建设双试点城市。厦门管廊公司出资3,000万元，占股10%；中铁海峡建设集团出资2.7亿元，占股90%。项目公司负责实施项目的设计、投融资、建设、运营、维护等。

报导援引中国铁建中铁海峡建设集团董事长孙桐林介绍称，管廊建设总长度19.74公里，是目前厦门埋深、断面最大的管廊项目。入廊管线包含高低压电缆、通讯、给水、中水、燃气管道等。项目建成后，能有效解决反复开挖路面、架空线网密集、管线事故频发等问题，同时将承载该区域对外市政主干管线的连接通道。

中国证券报周四报导，预计第三批PPP(政府和社会资本合作)示范项目将于近期公布，项目总投资额有望达6,000亿元人民币。

截至3月末，全国PPP综合信息平台项目库入库项目7,721个，总投资87,802.47亿元，落地率为21.7%，分别比1月末增加6,645亿、提高2个百分点。（完）