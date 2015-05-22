中国中铁子公司中标以色列轻轨项目 金额约50亿元

习近平要求将改善供给侧结构作主攻方向 推动经济向高质量发展
路透北京1月23日 - 中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透上海5月22日 - 中国综合性建设集团--中铁股份有限公司(601390.SS)(0390.HK)周五公告称，全资子公司中铁隧道集团与以色列公司组成的联营体，日前中标以色列特拉维夫轻轨红线项目，项目总金额估算为约50亿元人民币。
根据招标文件，该项目是以色列规划中的特拉维夫轻轨系统中全长23km红线项目的一部分，具体包括六座地下车站等工程，项目总估算约31亿谢克尔（约折合49.9亿元人民币）。根据联营体双方的约定，中铁隧道集团在联营体中占51%的份额。
公告并称，目前联营体正在就内部分工进行磋商并着手相关准备，待确定具体施工份额后公告。
中国中铁A股周四收报19.46元，最近一个月累计上涨4%。（完）
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(发稿 徐永；审校 张喜良)
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