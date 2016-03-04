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中国财经 | 2016年 3月 4日 星期五 08:58 BJT

中国中铁与昆明战略合作 五年内投资1200亿元基建项目

路透上海3月4日 - 中国大型基建公司中国中铁股份有限公司(601390.SS)(0390.HK)周五公告称，其与昆明市政府近日签署战略合作框架协议，未来五年内计划在昆明投资至少1,200亿元人民币，用于滚动开展当地道路、地铁、水利等基建项目的投资建设等。

公告显示，中国中铁将对包括道路设施建设、城市轨道交通、水利、环保水务、土地整理、保障房、地下管廊、城市综合体开发等在内的市政建设、特大型重点工程项目的投资、建设以及产业金融合作。

具体合作模式包括PPP（政府和社会资本合作）、EPC（设计采购施工）、施工总承包等方式；具体合作项目将采用一事一议的方式磋商，成熟一个启动一个。

中国中铁2月携手光大证券(601788.SS)与浙江杭州市政府签约，在城市开发和基础设施建设等领域以城市发展基金等多种方式进行合作，初定规模为1,000亿元，具体项目采用的合作模式包括BOT（建设经营转让）、EPC、PPP等。

中国中铁A股周四收报7.77元，过去三个月累计下跌33.1%。（完）

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

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