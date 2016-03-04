中国中铁与昆明战略合作 五年内投资1200亿元基建项目

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透上海3月4日 - 中国大型基建公司中国中铁股份有限公司(601390.SS)(0390.HK)周五公告称，其与昆明市政府近日签署战略合作框架协议，未来五年内计划在昆明投资至少1,200亿元人民币，用于滚动开展当地道路、地铁、水利等基建项目的投资建设等。
公告显示，中国中铁将对包括道路设施建设、城市轨道交通、水利、环保水务、土地整理、保障房、地下管廊、城市综合体开发等在内的市政建设、特大型重点工程项目的投资、建设以及产业金融合作。
具体合作模式包括PPP（政府和社会资本合作）、EPC（设计采购施工）、施工总承包等方式；具体合作项目将采用一事一议的方式磋商，成熟一个启动一个。
中国中铁2月携手光大证券(601788.SS)与浙江杭州市政府签约，在城市开发和基础设施建设等领域以城市发展基金等多种方式进行合作，初定规模为1,000亿元，具体项目采用的合作模式包括BOT（建设经营转让）、EPC、PPP等。
中国中铁A股周四收报7.77元，过去三个月累计下跌33.1%。（完）
(发稿 林琦; 审校 黄凯)
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路透香港1月18日 - 渣打集团旗下渣打香港周三宣布，委任禤惠仪接替即将退休的陈秀梅，出任香港区行政总裁，3月1日起生效。
路透1月18日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:24时，1港元=0.88039人民币)