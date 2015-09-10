独家：法国农业信贷或支付9亿美元以和解美国制裁案调查--消息

路透纽约9月9日 - 根据知情人士，法国第三大上市银行--法国农业信贷银行(Credit Agricole)(CAGR.PA)正接近达成协议，对于其是否非法为黑名单上的个人和苏丹及伊朗等国家在美国移动资金的调查，法国农业信贷将支付9亿美元进行和解。

谈判正在进行，而数个美国机构所磋商的总罚款可能会调整。另一位消息人士描述目前的和解金为数亿美元，并暗示可能高达10亿美元。

两位消息人士表示，该行料将最快本月敲定协议。

法国农业信贷的发言人士则未立即置评。

上月时该行曾表示，已与美国当局就制裁调查进入深入谈判，且预期会在秋季达成一项全球性的和解。该行业并为和解案额外提列了3.5亿欧元(3.92亿美元)资金。

总之，法国农业信贷已为诉讼编列16亿欧元(17.9亿美元)，但还不清楚这当中有多少是作为和解之用。

一位消息人士表示，该和解主要是针对2003年和2008年之间的不当行为。

消息人士并不想要具名，因为协商还在进行当中。(完)

(编译 戴素萍 审校 于春红)

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