欧洲个股: 法国农业信贷银行2013年计划裁员1,400名--报载

路透巴黎2月25日 - 法国回声报周一报道,控制法国农业信贷银行 的地区银行计划2013年裁减1,400个工作岗位,因其并不打算将员工离职后的空缺悉数填补.

回声报援引该行全国联盟(FNCA)的内部文件称,该行今年料将有4,125名员工离职,但仅将招募2,707名新员工.

"如果2013年退休离职的人员增加,那么这些空缺可能不会被悉数填补,因为我们仍在进行谨慎管理,"回声报援引FNCA副主管Camille Beraud的话报导称.