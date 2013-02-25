欧洲个股: 法国农业信贷银行2013年计划裁员1,400名--报载

欧元债市：德债收益率跌至五周低位，因美国数据疲弱及美导弹袭击叙利亚
路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
路透巴黎2月25日 - 法国回声报周一报道,控制法国农业信贷银行 的地区银行计划2013年裁减1,400个工作岗位,因其并不打算将员工离职后的空缺悉数填补.
回声报援引该行全国联盟(FNCA)的内部文件称,该行今年料将有4,125名员工离职,但仅将招募2,707名新员工.
"如果2013年退休离职的人员增加,那么这些空缺可能不会被悉数填补,因为我们仍在进行谨慎管理,"回声报援引FNCA副主管Camille Beraud的话报导称.
FNCA发言人拒绝置评.(完)
路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选