中国央行：推进信用卡利率市场化 明年起透支利率实行上下限管理

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京4月15日 - 中国央行周五表示，将稳步推进信用卡利率市场化，明年起对信用卡透支利率实行上限和下限管理，待时机成熟再全面实施市场定价，同时取消对免息还款期及最低还款额的限制。
央行网站发布的有关通知称，透支利率上限为日利率万分之五，透支利率下限为日利率万分之五的0.7倍；取消关于透支消费免息还款期最长期限、最低还款额标准以及附加条件的现行规定，由发卡机构基于商业原则和持卡人需求自主确定。
同时，取消滞纳金，由发卡机构和持卡人协议约定违约金；取消超限费，并规定发卡机构不得对服务费用计收利息；发卡机构对向持卡人收取的违约金和年费、取现手续费、货币兑换费等服务费用不得计收利息。
此外，通知优化了信用卡预借现金业务管理机制，持卡人通过ATM办理预借现金提取业务的每卡每日累计限额由2,000元人民币提高至10,000元。
央行表示，实施分步走、渐进式改革，有利于发卡机构在过渡期内进一步积累定价数据和经验，引导其完善信用卡利率定价机制；目前各发卡机构信用卡风控能力和定价能力参差不齐，进行利率上限和下限指导，有利于避免个别发卡机构盲目降价打价格战，导致不公平竞争和高风险客户过度举债，从而增加信用风险，引发市场局部混乱。
此外，在目前信息披露机制有待加强的情况下，设置透支利率上限有利于防止个别发卡机构不合理收取过高利息，保障持卡人合法权益。
央行数据显示，截至2015年底，全国信用卡在用发卡数量共计3.9亿张，信用卡期末应偿信贷余额为3.1万亿元，占国内居民人民币短期消费贷款比重约75%，对扩大消费、便利居民日常生活和支持社会经济发展发挥了重要作用。（完）
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(发稿 马蓉; 审校 张喜良)
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