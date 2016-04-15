中国央行：推进信用卡利率市场化 明年起透支利率实行上下限管理

路透北京4月15日 - 中国央行周五表示，将稳步推进信用卡利率市场化，明年起对信用卡透支利率实行上限和下限管理，待时机成熟再全面实施市场定价，同时取消对免息还款期及最低还款额的限制。

央行网站发布的有关通知称，透支利率上限为日利率万分之五，透支利率下限为日利率万分之五的0.7倍；取消关于透支消费免息还款期最长期限、最低还款额标准以及附加条件的现行规定，由发卡机构基于商业原则和持卡人需求自主确定。

同时，取消滞纳金，由发卡机构和持卡人协议约定违约金；取消超限费，并规定发卡机构不得对服务费用计收利息；发卡机构对向持卡人收取的违约金和年费、取现手续费、货币兑换费等服务费用不得计收利息。

此外，通知优化了信用卡预借现金业务管理机制，持卡人通过ATM办理预借现金提取业务的每卡每日累计限额由2,000元人民币提高至10,000元。

央行表示，实施分步走、渐进式改革，有利于发卡机构在过渡期内进一步积累定价数据和经验，引导其完善信用卡利率定价机制；目前各发卡机构信用卡风控能力和定价能力参差不齐，进行利率上限和下限指导，有利于避免个别发卡机构盲目降价打价格战，导致不公平竞争和高风险客户过度举债，从而增加信用风险，引发市场局部混乱。

此外，在目前信息披露机制有待加强的情况下，设置透支利率上限有利于防止个别发卡机构不合理收取过高利息，保障持卡人合法权益。

央行数据显示，截至2015年底，全国信用卡在用发卡数量共计3.9亿张，信用卡期末应偿信贷余额为3.1万亿元，占国内居民人民币短期消费贷款比重约75%，对扩大消费、便利居民日常生活和支持社会经济发展发挥了重要作用。（完）

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