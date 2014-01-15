中国国务院要求制定全国统一的信用信息采集和分类管理标准

路透北京1月15日 -中国周三召开的国务院常务会议要求，全面推进包括政务诚信、商务诚信、社会诚信等在内的社会信用体系建设，并制定全国统一的信用信息采集和分类管理标准。

会议原则通过《社会信用体系建设规划纲要（2014-2020年）》。会议认为，加快建设社会信用体系，既有利于发挥市场在资源配置中的决定性作用、规范市场秩序、降低交易成本、增强经济社会活动的可预期性和效率，也是推动政府职能转变、简政放权、更好做到“放”“管”结合的必要条件。

“目前信用缺失仍是我国发展中突出的‘软肋’。制假售假、商业欺诈、逃债骗贷、学术不端等屡见不鲜，广大企业和公众深受其害。必须采取有力措施，切实改善社会信用状况。”会议称。

会议要求，推动地方、行业信用信息系统建设及互联互通，逐步消除“信息孤岛”，构建信息共享机制，在保护涉及公共安全、商业秘密、个人隐私等信用信息的基础上，依法使各类社会主体的信用状况透明、可核查，让失信行为无处藏身。

同时，要加快推动立法，把健全相关法律法规和标准体系作为重要基础性工作，列入立法规划尽快推进实施，使信用体系建设有法可依；要把社会各领域都纳入信用体系，食品药品安全、社会保障、金融等重点领域更要加快建设。(完)

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(发稿 康熙泽；审校 张喜良)

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