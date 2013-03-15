信贷紧缩加深中国节能服务公司困境

撰稿 朱球

路透香港3月15日 - 资金短缺、融资难，让数以千计、大多为民营的中国小型节能服务企业受到沉重打击，进一步阻碍了中国在加快绿色能源创新和治理污染方面的努力。

业内专家称，中国国内4,200家节能服务企业中很多都被国有大银行拒之门外，在经济增速放缓之际，引发可能发生行业洗牌的担忧。中国的太阳能面板、风电和发光二极体(LED)产业也正经历低迷，面临整合。

国有大行传统上专注向国企放贷，而不愿给节能服务企业提供贷款。节能服务公司向包括钢铁厂、水泥厂和石化厂在内的污染性行业提供节能技术与解决方案。

国有银行信贷员对这些企业比较谨慎，是因为他们的业务模式比较陌生，而且与其它行业借款人相比缺乏可供抵押资产。

“节能服务企业向银行借款，但多数银行都不会理他们。”中国节能协会节能服务产业委员会(EMCA)主任助理孙小亮表示。该行业协会有超过800个行业会员。

随着中国经济放缓，对节能服务公司的产品服务的需求下降，这更加剧了他们的资金紧张状况。官方统计资料显示，年初中国工业产出扩张速度为2009年初以来最慢。

就在节能服务行业面临洗牌之际，风电和太阳能面板制造企业因产能过剩与需求下降已经备受打击。这两个产业都是中国政府大力扶持以引领绿色能源创新的产业。

LED照明设备生产商也受到类似问题困扰。LED照明技术可以为中国这个全球第二大经济体和最大能源消费国节省大量能源。

**政府主导**

节能服务企业在中国提供的服务包括置换效能差的加工设备、修改建筑设计、升级照明系统或安装改良空调等。有些还帮工厂做余热废气回收。

和他们欧美同行一样，这些公司根据所谓的能源管理合同(EPC)，提供节能专案所需的全部前期投资，然后通过客户将来减少的能源费用来分享节能成果。

专家指出，对中国这种80%电力都靠煤炭发电的国家而言，节能服务企业在尽力降低工业浪费上扮演重要角色；中国的工业在能耗控制方面远远落后于发达国家。

为求改善，中国在力争2020年前，将单位GDP能耗从2005年的水准大幅削减40-45%。中国已经在改善能源利用效率和扶植可再生电力上挹注重金。

这股动力使得节能服务企业数量10年来迅速增长，他们从风险投资、国内小型银行、和在卢森堡成立的Global Energy Efficiency and Renewable Energy基金等外国机构已经吸纳数以十亿美元计的股权和债权资本。

尽管如此迅猛扩张，多数企业规模仍不大。以中国的节能服务公司来说，2012年只有18家的营收超过5亿元人民币。而营收逾10亿元人民币的则仅六家。

由于经济环境低迷，并在缺乏大型国有银行的支援下，许多这类企业现在正挣扎求生。

自2006年以来，国际金融公司(IFC)曾为节能项目安排约7.8亿美元贷款 ，这些钱多数来自包括上海浦东发展银行(600000.SS)在内的相对较小的银行。

“这些钱只是杯水车薪，如果四大银行大力协助的话影响会大得多，”位于北京，IFC金融公司中国节能减排项目的项目经理William Beloe称。

中国工商银行(1398.HK) (601398.SS)一名发言人表示，工商银行这几年一直加快对小型及微型企业融资。

“但我们不会给所有企业都贷款，这在全世界都是一样的，”他在被问到工商银行是否会对技能服务公司贷款时表示。

**增长放缓**

行业增长现正大幅放缓。行业资料显示，2012年期间节能服务企业通过节能管理合同的项目投资增加了23%，至510亿元人民币(81亿美元)，而2003-2010年期间年均增长超过65%。

随着行业整合的进行，缺少资金并不是一些小型节能服务企业在整并过程中退出的唯一原因。

“有时候是因为他们的客户出现资金问题，还不了钱，”EMCA的孙小亮称。“有时候呢是由于客户不履行合同，违约。”

随着经济增长放慢效应浮现，能源管理合同的期限有拉长趋势，这加长了节能服务公司的回报时间，从而增加了投资风险。目前的合同期限大致在3-8年。

深圳上市的大型中资节能服务企业天壕节能(300332.SZ)所有合约期限都是20年，公司证券部一位人士表示。天壕节专营工业余热回收，用于发电。

**整合**

背靠像宝钢、施奈德电气(SCHN.PA)、江森自控(Johnson Controls) JCL.N和霍尼韦尔(Honeywell)(HON.N)这类实力雄厚的节能服务企业最有可能幸存下来。

施奈德在2011年以6.5亿美元价格从亚洲私募股权基金Affinity Equity Partners和Unitas Capital手中买下了节能产品制造商北京利德华福电气技术有限公司。

一些已在国内上市、规模相对较大的节能服务企业同样也开始兼并较小的同行。

达实智能(002421.SZ)去年斥资2.01亿元人民币，从几家国内风险投资公司手中买下了一家专营建筑节能的服务公司。

浙江盾安人工环境股份有限公司(002011.SZ)近几年来也通过一连串并购案扩张其节能服务业务。

中国面临巨大的节能减排压力。行业高层表示，1月笼罩北京及中国北方大部分地区的有毒浓雾可能会给政府敲响警钟，需要采取更强的措施来支援节能服务企业、限制排放。

北京方面已宣示在2011-2015年期间投入5,900亿元人民币，用于重点节能专案，投资管道包括社会投入、企业投入、地方及中央财政投入。同时，政府将并扶持1,000家节能服务企业。(完)

(编译 程琳/张若琪/梁睿雪; 审校 张明钧)

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