亚洲金融：债券衍生品市场一派萧条，银行资本监管或反而加大风险

随着瑞银 和巴克莱 等银行近年来淡出亚洲公司债市场，加之德意志银行 等其它银行削减相关业务，其他银行在信用衍生品市场做市的能力受到严重打击。

“虽然引入这些(银行资本)监管规定旨在使公司债市场变得更加安全，但这些因素削弱了亚洲CDS市场的流动性，”国际互换与衍生品协会(ISDA)亚太区主管Keith Noyes称。

由于缺乏具有流动性的CDS合约，债市投资者只能无奈地坐视部分债券价格剧烈波动。

比如说，佳兆业2015年6月到期的债券价格自去年12月以来剧烈波动，在流动性通常欠佳的二级市场其价格在介于面值的20%-90%区间内剧烈波动。

虽然诸如印度ICICI银行 、韩国通信、来宝集团 和KDB等企业已经逐渐在一级债券市场打开知名度，但他们的CDS成交量却已大幅下滑。

“倘若你是一个只做多的投资者，主要的对冲办法是持有多种不同债券，密切关注消息面，并祈祷事情朝对你有利的方向发展，”香港一位宏观对冲基金的基金经理称。

美国一级交易商企业债库存图表：link.reuters.com/tak22v (完) (编译 郑茵/王丽鑫/许娜；审校 李婷仪/王兴亚)