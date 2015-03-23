亚洲金融：债券衍生品市场一派萧条，银行资本监管或反而加大风险

《全球汇市》美元兑欧元下滑，因法国大选乐观情绪盖过美就业数据惊喜
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
随着瑞银 和巴克莱 等银行近年来淡出亚洲公司债市场，加之德意志银行 等其它银行削减相关业务，其他银行在信用衍生品市场做市的能力受到严重打击。
“虽然引入这些(银行资本)监管规定旨在使公司债市场变得更加安全，但这些因素削弱了亚洲CDS市场的流动性，”国际互换与衍生品协会(ISDA)亚太区主管Keith Noyes称。
由于缺乏具有流动性的CDS合约，债市投资者只能无奈地坐视部分债券价格剧烈波动。
比如说，佳兆业2015年6月到期的债券价格自去年12月以来剧烈波动，在流动性通常欠佳的二级市场其价格在介于面值的20%-90%区间内剧烈波动。
虽然诸如印度ICICI银行 、韩国通信、来宝集团 和KDB等企业已经逐渐在一级债券市场打开知名度，但他们的CDS成交量却已大幅下滑。
“倘若你是一个只做多的投资者，主要的对冲办法是持有多种不同债券，密切关注消息面，并祈祷事情朝对你有利的方向发展，”香港一位宏观对冲基金的基金经理称。
美国一级交易商企业债库存图表：link.reuters.com/tak22v (完) (编译 郑茵/王丽鑫/许娜；审校 李婷仪/王兴亚)
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。