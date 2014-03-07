信用及汇率波动风险齐升 投资者重新审视点心债定价

图为港交所内工作中的场内交易员，摄于2014年2月7日。 REUTERS/Bobby Yip

记者 李珊珊

路透香港3月7日 -2月以来出现的两个市场动向，令点心债投资者重新思考，一个是中国企业信用风险昇高，另一则是人民币单边升值预期可能改变。前者发生在点心债市场的可能性较低，市场主要关注其是否引发系统性危机；而后者可能令债券价格受压，特别是供给量大的房地产行业。

超日太阳能(002506.SZ)债券违约几已成定局之际，中国东方航空以及建银亚洲在点心债市场成功融资，稳定了市场信心。不过，与本周稍早的国际金融公司（IFC）热烈投标情况相较，此两家中资企业的买盘意愿显然较为谨慎。但一级市场此种＂外热内冷＂的两极情况料将维持一阵。

属超高等级IFC本周发行一期三年期债券，利率仅2%，认购倍数达到3.5；在此同时，具有国企色彩的中国东方航空以子公司发行三年期点心债，认购倍数仅1.72。稍早的“A+”评级的联合利华，曾获得逾6倍的认购。

交易商指出，近期境内外发行公司冷热有别，除了这些海外发行人通常知名度较高外，基于风险分散，投资者也倾向在非金融及非地产行业增加部位。

由于点心债市场尚在起始阶段，中资发行者大多具有国企身份或是行业中较具规模，市场不认为短期会出现违约风险。不过，对于具有政策风险、担保结构较弱以及供给量较大的行业，买家将更加严格挑剔。

除此之外，上月人民币陡贬，令市场重新检视对其单边升值的预期心理，今年以来，房地产行业点心债表现相对疲软，部份反应了在供给、汇率等不利因素下，该类债券在二级市场相对脆弱。

惠誉企业评级董事王颖指出，以该公司所评的企业，房地产大多数都是属于非投资级债券，仅少数如万科(000002.SZ)等面向全国市场以及规模较大者，属于投资等级。其行业潜在风险在评级分布中均有所体现。

“规模相对小型，项目局限于个别城市，可能会有集中性的风险，例如评级属B的企业。”她说。

根据花旗点心债指数，以本地货币计算的高收益债指数一周来下跌了0.32%，跌幅大于投资等级债指数的0.03%。

中信证券固定收益部分析师杨希则指出，人民币若走贬，过去几年频繁在美元市场融资的中资房地产企业，亦将面临利息支出上升、境外融资困难等压力，增加经营风险。

他还表示，一旦市场对于人民币汇率看法转为中性，也可能让资金流入离岸市场的意欲减缓，亦不利于人民币资产价格。

不过，王颖指出，虽然去年房地产行业销售额强劲成长后，今年增速可能放缓，但对今年该行业评级展望仍持稳定观点。

目前离岸市场约6,500余亿元的点心债及存款证未偿还余额中，中资以及大中华区发行人占约九成。

2007年7月中国国家开发行在香港发行第一支人民币债券，点心债市场于焉成形，一直到2010年中国政府放宽境外人民币使用相关规定以及次年核准一般企业发行境外人民币债券后，点心债市场才获得突破性发展。

超日公司本周二公告称，由于公司流动性危机尚未化解，通过公司自身生产经营未能获得足够的付息资金，“11超日债”原定付息日为3月7日的第二期利息，将无法按期全额支付。

欲浏览离岸点心债发行结构，请点选：(link.reuters.com/vet47v)

离岸人民币债券主要发行列表...........................请点选:[ID:nL3S0M31A0]

台湾已发行人民币债券列表.............................请点选:[ID:nL3S0L22EK]

香港跨境贸易人民币结算和存款资料一览.................请点选:[ID:nL3S0LX2TY]

中国跨境贸易人民币结算和直接投资一览.................请点选:[ID:nL3S0LG1W9]

以下为汤森路透IFR整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 渣打银行 22,028.6 58

2. 汇丰 19,199.3 58

3. 星展 7,855.1 18

4. 法巴 7,488.7 25

5. 中国银行 5,183.3 7

**本周市场动态**

--中国国家外汇管理局最新数据显示，截止2月28日已批准人民币合格境外机构投资者(RQFII)59家，获批额度共计1,804亿元人民币，2月增加126亿元。安石投资管理有限公司和中国银河国际金融控股有限公司首次新增30亿元和8亿元额度。

--香港交易及结算所(0388.HK)宣布，自4月7日起人民币期货新增香港时间17:00至23:00的收市后交易时段（俗称期货夜市），并于同日起为该产品推出第四个季月的合约月份，及增加多组跨期组合。自3月10日（下周一）起上调人民币期货合约按金水平，平均升幅为50%。

--中国国家外汇管理局上海分局称，上海自贸区内企业境外外汇放款金额上限由其所有者权益的30%调整至50%，而中国境内银行通过自贸区内的国际外汇资金主账户吸收的存款可在不超过10%的额度内境内运用。

--中国央行副行长胡晓炼称，目前全球多地均希望成为海外人民币的中心，但关键是看贸易投资方面是否能更多的使用人民币、看会否提供多样化的人民币产品。她并指出，发现很多台湾企业愿意使用人民币作为贸易结算计价，包括在昆山的个人项下贸易结算使用，势头都挺好。

--海通国际(0665.HK)公司管理层透露，海通沪深300指数ETF将于本周五在港交所挂牌，为本港中资券商中首个推RQFII-ETF，据悉首批额度为20亿元人民币。

--中国1月新增外汇占款较前月大幅增加，并创下去年10月以来最高。市场人士表示，年初以来热钱流入规模加大，推动了外汇占款的较快增长，也是元旦后资金面一度较为宽松的原因之一，不过随着央行打击热钱的力度加大，3月以后新增占款规模料将下降。（完）

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(审校 曾祥进)

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