标普称半数顶级新兴市场主权评级成垃圾级

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透伦敦7月13日 - 标准普尔(Standard & Poor's)周三称，经过今年最新一轮的评级调降后，现在一半的全球顶级新兴市场主权评级已降至投资级以下。
该信用评级机构称，这还是2009年以来首次见到“垃圾级”和“投资级”出现50/50平分情况，也是对过去18个月间对巴西、俄罗斯、南非和沙特阿拉伯等国评级调降的反映。
“前20大新兴市场主权具有投资级评级('BBB-'或以上)的比例已降至50%，为2009年以来最低，而2013年5月至2014年12月期间最高曾达到60%，”标普在一份报告中称。
进一步调降评级也是有可能的。
标普目前对九个新兴市场国家的评级展望为负面，分别是巴西、中国、哥伦比亚、埃及、黎巴嫩、波兰、俄罗斯、南非和委内瑞拉，而只有印尼和巴基斯坦这两个国家享有正面评级展望。
展望为正面或负面，意味着至少有三分之一向指示方向调整评级的可能性。(完)
(编译 刘秀红；审校 高琦)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
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