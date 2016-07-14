标普称半数顶级新兴市场主权评级成垃圾级

路透伦敦7月13日 - 标准普尔(Standard & Poor's)周三称，经过今年最新一轮的评级调降后，现在一半的全球顶级新兴市场主权评级已降至投资级以下。

该信用评级机构称，这还是2009年以来首次见到“垃圾级”和“投资级”出现50/50平分情况，也是对过去18个月间对巴西、俄罗斯、南非和沙特阿拉伯等国评级调降的反映。

“前20大新兴市场主权具有投资级评级('BBB-'或以上)的比例已降至50%，为2009年以来最低，而2013年5月至2014年12月期间最高曾达到60%，”标普在一份报告中称。

进一步调降评级也是有可能的。

标普目前对九个新兴市场国家的评级展望为负面，分别是巴西、中国、哥伦比亚、埃及、黎巴嫩、波兰、俄罗斯、南非和委内瑞拉，而只有印尼和巴基斯坦这两个国家享有正面评级展望。

展望为正面或负面，意味着至少有三分之一向指示方向调整评级的可能性。(完)