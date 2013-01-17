全球金融: 2012年近1万亿美元债券有降至垃圾级之虞--标普

路透纽约1月16日 - 标准普尔周三公布的数据显示,濒临降级至"垃圾级"的主权及公司债数量在2012年增逾三倍,主要是因为全球银行业的信贷质量受损.

截至去年年末,标普给予52家发行体总计9,848亿美元债券的评级,只比投机级(亦即垃圾级)高出一个级距.而2011年末,有38家发行体的2,274亿美元债券比垃圾级高一个级距.

"这些潜在的'堕落天使'所受到的降级压力,大多是源自欧债危机."标普信用分析师Diane Vazza对路透称."堕落天使"亦即相距垃圾级仅一步之遥的债券.

拥有这些接近垃圾级债券的发行人中有25家是银行业者,占总数将近一半.这25家银行中又有八家在印度.

标普称,这类发行体的评级为BBB-,它们的评等展望要么是负面,要么在负面观察名单中.后者表示将在比较近期内做出是否降级的决定.

这些面临债券降至垃圾级风险的发行人中,欧美各占15家,亚太区为11家.