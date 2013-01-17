全球金融: 2012年近1万亿美元债券有降至垃圾级之虞--标普

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称在圣彼得堡另外一地铁站发现并解除一爆炸装置
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透纽约1月16日 - 标准普尔周三公布的数据显示,濒临降级至"垃圾级"的主权及公司债数量在2012年增逾三倍,主要是因为全球银行业的信贷质量受损.
截至去年年末,标普给予52家发行体总计9,848亿美元债券的评级,只比投机级(亦即垃圾级)高出一个级距.而2011年末,有38家发行体的2,274亿美元债券比垃圾级高一个级距.
"这些潜在的'堕落天使'所受到的降级压力,大多是源自欧债危机."标普信用分析师Diane Vazza对路透称."堕落天使"亦即相距垃圾级仅一步之遥的债券.
拥有这些接近垃圾级债券的发行人中有25家是银行业者,占总数将近一半.这25家银行中又有八家在印度.
标普称,这类发行体的评级为BBB-,它们的评等展望要么是负面,要么在负面观察名单中.后者表示将在比较近期内做出是否降级的决定.
这些面临债券降至垃圾级风险的发行人中,欧美各占15家,亚太区为11家.
标普称,消费产品行业有六家债券有降至垃圾级之虞,其中四家在美国.(完) (编译 程琳; 审校 蔡美珍)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月3日 - 美国电动汽车生产商特斯拉周日宣布，第一季汽车交付量同比大增69%至创纪录的2.5万辆，从去年第四季的交付延迟中复苏。