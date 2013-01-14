瑞士信贷2012年奖金池缩减20%--报载

路透苏黎世1月14日 - 瑞士报纸Der Sonntag周日报导,瑞士信贷CSGN.VX将把2012年奖金池缩减20%,至约23亿瑞郎(25.2亿美元),为该行连续第四年减少奖金.

该报援引未具名消息人士报导,瑞信向投资银行部门2万名员工总计发放超过10亿瑞郎奖金,私人银行业务的1.4万名员工将获得约4-5亿瑞郎奖金.

瑞信发言人拒绝对此置评.

2011年瑞信发放的奖金额为30亿瑞郎,2010年为50亿瑞郎.Der Sonntag称,今年瑞信的奖金池有可能再缩减20%至18亿瑞郎.

与其它受市况不佳冲击的全球投行一样,瑞信正在裁员,该行寻求在2015年之前将成本削减40亿瑞郎.(完)

(编译 白云; 审校 戴素萍)

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