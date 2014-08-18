瑞士信贷在圣灵银行案扮演某种角色--WSJ

路透纽约8月17日 - 华尔街日报周日报导，瑞士信贷CSGN.VX帮助组织数十亿美元由圣灵银行(BES) BES.LS海外投资机构所发行的证券，然后将其出售给BES的零售客户。

华尔街日报网路版(WSJ.com)引述公司申报文件及熟悉内情人士称，客户并不知道该机构背负数个圣灵集团企业所发行的庞大债务，而且是担任集团融资的途径。

路透向瑞士信贷询问时，瑞士信贷对该报导不予置评。WSJ.com报导称瑞士信贷及圣灵金融集团的代表也拒绝置评。

圣灵银行是葡萄牙第二大银行。葡萄牙政府已表示，银行清算基金一笔39亿欧元贷款期限将获得展延；该基金负责援助圣灵银行。

WSJ.com报导并称，目前尚不清楚瑞士信贷在出售这些证券给银行客户时的直接角色。

该报导引述熟知调查行动的消息人士说，葡萄牙负责调查圣灵银行案的监管当局，已确认至少四家境外投资公司的证券是在瑞士信贷的帮助下出售给圣灵银行客户，其中大多是优先股。

WSJ.com称，其中有三家投资公司是设在避税天堂海峡群岛(Channel Islands)的泽西岛(Jersey)，分别是Top Renda、EuroAforro Investments、以及Poupanca Plus Investment。

WSJ.com引述泽西金融服务委员会的企业申报文件，瑞士信贷为这三家企业担任“安排行和经纪商”，这样的角色所做的不仅包括承销证券，也处理行政及及财务需求。

第四家投资公司EG Premium设于英属维京群岛，也是个避税天堂。

WSJ.com引述熟知内情消息人士说，这四家公司至少有都是由瑞士金融企业Eurofin Holding SA所掌控，后者在2009年之前由圣灵集团持有部分股权，且与这个家族财阀有密切的业务往来。(完)

(编译 李婷仪 审校 张明钧)

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