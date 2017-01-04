瑞士信贷与阿斯利康跻身美银美林第一季欧洲首选股之列

亚洲股市触及两年高位 此前美联储暗示将缓慢收紧政策
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透伦敦1月3日 - 据美银美林的分析师，瑞士信贷 (CSGN.S)与制药商阿斯利康(AstraZeneca) (AZN.L)位居该投行2017年第一季欧洲首选股之列，因市场对这两只股票的看法过于悲观。
美银美林挑选出了六只关键“买入”个股和四只“表现劣于大盘”个股，作为第一季欧洲、中东及非洲地区(EMEA)的首选股。
分析师强调，瑞士银行业者--瑞士信贷的表现可能超越大盘，并称这个市场领域料优于预期并带来惊喜。
“数年来市场营收预期不断下降，我们现在相信市场对于2017年的平均预估过于悲观，”美银美林的分析师在报告中表示。
该行对于瑞士信贷2018年税前获利的预估较平均预期高出10%，但仍较公司目标低10%。
阿斯利康(AstraZeneca) (AZN.L)亦受青睐，分析师称，该公司有未上市药物被低估，有可能带来较同类股更高的增长。
美银美林分析师称，阿斯利康有五种药物，其最大总销售额有可能达到180亿美元，末期结果或于未来12-18个月在美国见分晓。
其他受青睐股票还有英美烟草 (BATS.L)、Telecom Italia (TLIT.MI)、支付平台Worldpay (WPG.L)和传媒集团ProSieben (PSMGn.DE)。
预计跑输大市的股票则有意大利的Luxottica (LUX.MI)和空中客车(Airbus,空中巴士)(AIR.PA)。
美银美林称，更激烈的竞争以及品牌效应的减弱使得Luxottica更难有理由增值30%，而面对订单势头放缓等不利因素的空中客车股价也显得昂贵。
还有两只被认为可能跑输大市的股票分别为荷兰涂料公司阿克苏诺贝尔(AKZO.AS)和瑞典的Sandvik SAN.ST。(完)
(编译 张涛/孙国玉；审校 龚芳/戴素萍)
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”