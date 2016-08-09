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市场报道 | 2016年 8月 9日 星期二 15:57 BJT

欧洲个股：瑞信CEO称不必增加资本--彭博

路透8月9日 - 瑞士信贷首席执行官(CEO)谭天忠在接受彭博专访时表示，“在多数可预料的情景下”，瑞信不需要增加资本。

谭天忠说，没有与其他欧洲银行整合的必要，因为“在这种新环境下”这会比较困难。

谈及强劲的自身增长时，谭天忠说不需要收购其他银行。

瑞信7月28日公布的第二季财报意外录得净利，支持了谭天忠的重组措施。

瑞信是瑞士第二大银行。截至周一收盘，该行股价今年累计下跌48.8%。(完)

(编译 李春喜 审校 王洋)

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