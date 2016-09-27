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市场报道 | 2016年 9月 27日 星期二 16:58 BJT

欧洲个股：瑞士信贷料将实现2016年节支目标--CEO

路透苏黎世9月27日 - 瑞士信贷集团 CEO谭天忠(Tidjane Thiam)周二在一次投资会议上称，该集团预计将实现2016年的成本节约目标。

会议上的演示文档显示，该公司截止9月27日已经裁员4,800人，年底前将再裁员1,200人。(完)

(编译 李春喜 审校 艾茂林)

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