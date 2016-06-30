独家：瑞士信贷计划提高在中国合资证券公司中的持股--消息

路透香港6月30日 - 据三名熟悉情况的消息人士称，瑞士信贷银行(CSGN.S)计划提高在其中国证券合资公司中的持股，至持股比例上限49%，成为中国四年前放松相关投资规则以来第一家享用该政策的外资银行。

瑞士信贷目前持有瑞信方正证券有限公司33.3%的股权。上述消息人士称，该行押注增加在瑞信方正证券中的持股将有助其提高在中国交易业务的市占率。

瑞士信贷和方正证券(601901.SS)在2008年组建了上述合资公司，提供包括中国A股和中国政府和公司债的保荐和承销等服务。

瑞士信贷进一步挺进中国之际，正值中国国内股票和债券发行增加，帮助本土投资银行在国内交易手续费市场攫取更大市场份额。

根据汤森路透数据，今年上半年亚太股权资本市场10大投行排行榜中，有七家都是中资企业。瑞信位列第11名。

瑞信方正证券一位负责投资者关系的高管接受路透联系时表示，他并不知道合资企业持股有任何调整计划。持有方正证券股份的方正集团并未回复置评要求。

瑞信一位发言人拒绝置评。

其中一位消息人士称，该计划可能仍会被搁置，瑞信或许会研究其它方案来支持其中国业务。

透露该计划的消息人士拒绝具名，因为相关讨论属于机密。(完)