标题新闻：瑞士信贷因销售有毒抵押贷款证券致三家联邦信用社倒闭指控而向美监管机构支付4亿美元

欧元债市：短期希腊公债收益率跳涨，因国际金主未就债务减免达成协议
路透雅典/伦敦5月23日 - 希腊短期公债收益率周二飙升，此前欧元区财长未能就希腊债务减免与国际货币基金组织(IMF)未达成一致，也未批准向希腊发放新一批贷款。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透雅典/伦敦5月23日 - 希腊短期公债收益率周二飙升，此前欧元区财长未能就希腊债务减免与国际货币基金组织(IMF)未达成一致，也未批准向希腊发放新一批贷款。
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路透5月23日 - 美国里奇蒙联邦储备银行周二公布，5月综合制造业 指数为正1，4月为正20。 以下为具体数据及分项： 5月 4月 3月 三个月均值 制造业综合指数 1 20 22 14 出货 -2 25 17 13 新订单 0 26 26 17 产能利用 -9 22 21 11 投入物价 1.37 1.96 1.69 1.67 产出物价 1.08 1.13 1.23 1.15 制成品库存 15 18 20 18 (编译 刘静；审校 母红)