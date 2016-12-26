焦点：瑞士信贷及德银出售有毒债券 合计遭美国罚款逾120亿美元

路透苏黎世/法兰克福12月23日 - 瑞士信贷(CSGN.S)和德意志银行(DBKGn.DE)因出售美国有毒债券，合计遭罚逾120亿美元，在这两家欧洲主要投资银行在穷于应付疲弱获利之际，进一步遭受打击。

美国总统奥巴马推出一项计划，向那些没有警告风险就出售次级债券的银行索讨罚款。银行的这样作法导致了大萧条以来最严重的经济危机。

瑞士信贷同意支付逾52亿美元与美国当局达成协议，这笔罚款可能导致该银行连续第二年出现年度亏损。

这笔罚款将分拆为两部份。瑞士信贷表示，首先将支付24.8亿美元，接着在五年内支付28亿美元，以弥补其对消费者所造成的冲击。

在这项消息传出以前，德意志银行(DBKGn.DE)也同意支付72亿美元，以和解发行承销有毒抵押贷款支持证券一案。该行先前指出，美国司法部原先索赔的金额为这个数字的两倍。

这些罚金令这两家欧系银行较美国大型同业处于更为不利的境地；许多美国大型银行先前为这类不法行径所支付的罚款早已消化完毕，且已坐拥强劲的资本缓冲。

美国银行业者此前为此支付的罚金总计高达460亿美元。

**德银股价上涨**

担心德银收到更大罚单的投资者松了一口气，德银股价亦上涨逾2%。该股股价在9月底触及纪录低位，因市场担心该行或需要向投资者筹资，但此后已经上涨逾80%。

“这并非了不起的成功，但此事的了解大大降低了不确定性，”来自德银股东Union Investment的Ingo Speich称，并补充说，预计该行不会增发股票来充实资本。

瑞士信贷股价下跌逾1%。知情人士早些时候对路透称，该行曾力争减轻对其的罚款。

最终协议与路透周一的报道相符，当时路透报道称，美国司法部早些时候在谈判中要求瑞士信贷支付50-70亿美元。

纽约州和新泽西州仍有可能就有毒抵押支持证券一事对瑞士信贷提起诉讼。纽约州首席检察官Eric Schneiderman的发言人Amy Spitalnick、及新泽西州首席检察官的发言人Lisa Coryell上周五分别通过电邮对路透称，他们仍在着手各自的诉讼。

Schneiderman是联邦与州联合工作小组的联席主席，该工作小组是奥巴马在2012年成立，要求银行业为金融危机中的不当作为负责。当纽约州提出诉讼时，其被视为是出自于该工作小组的执法行动。

瑞士信贷对于州政府诉讼不予置评。

司法部的诉讼方面，瑞士信贷称2016年第四季将在现有拨备金的基础上再提列约20亿美元。

区域银行业者ZKB的分析师团队表示，这项费用将使得该行的杠杆比率从3.4%压低至3.1%。

在此同时，美国主管机关周四以相似的理由控告巴克莱(BARC.L)。

巴克莱周五表示，该行否认相关指控，将会“积极辩护”，并将把握“第一时间”来驳回该诉讼。

美国司法部就抵押贷款不当销售对各大银行处以罚金的图表：tmsnrt.rs/2e7tTil (完)