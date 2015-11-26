瑞信中国合资证券公司获准经营证券经纪业务 料明年初启动

中国2016年四季度GDP同比增6.8%超预期 全年增长6.7%--统计局
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年中国国内生产总值(GDP)同比增长6.7%，其中，四季度GDP同比增6.8%，略高于路透调查对四季度的预估中值6.7%。
路透香港11月26日 - 国际投资银行--瑞信CSGN.VX周四宣布，其在中国的合资证券公司获中国证监会发出业务许可证，可在深圳前海地区开始经营证券经纪服务，预期明年初正式开展相关业务。
新闻稿称，合资公司瑞信方正证券有限责任公司于2007年12月修改相关规则、国内证券行业重启对外开放进程之后设立的首家中外合资证券公司。在瑞信方正及其后设立的共六家中外合资券商中，瑞信方正是首家获准扩大业务范围，增加证券经纪业务的中外合资券商。
瑞信方正成立于2008年10月，由瑞信和方正证券共同出资，其中瑞信持股比例为33.3%，其余股权由方正证券(601901.SS)持有。
证券经纪业务许可证使瑞信方正可扩大其业务范围，在现有的A股、外资股、政府和公司债的上市保荐承销等资本市场业务经营范围外，在深圳前海地区开展证券经纪业务。合资公司在前海地区设立证券营业点的筹备工作已进入最后阶段，预期可于明年初正式开展证券经纪服务。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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