瑞士信贷正就黑池交易协商和解 面临近亿美元罚款--报载

路透8月11日 - 华尔街日报引述熟知内情的消息人士报导，瑞士信贷集团CSGN.VX正在进行谈判，试图就其Crossfinder“黑池”(dark pool)交易平台所遭的指控达成和解。这或将令瑞信遭罚款近亿美元。

“黑池”是由经纪商经营的交易平台，能让投资者匿名交易股票，只在事后提供交易资料，藉此降低交易订单信息外泄的机会。

华尔街日报表示，瑞信到的指控包括，助长部分交易员的不公平优势；违反股票定价规定，且未向投资者适当披露Crossfinder的运作方式。

该报表示，瑞信目前正与纽约总检察长和证券交易委员会(SEC)进行协商，可能最快在未来几周达成协议。

目前尚无法立即得知瑞信代表、SEC以及纽约总检察长办公室的看法。

华尔街日报表示，这宗正在进行协商的和解案，将创下对私人交易平台运营商金额最高的罚款，报导也称，协商仍有可能破局。(完)

(编译 陈宗琦；审校 张涛)

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