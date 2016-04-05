瑞信执行长谭天忠称在华业务属“低配” 寻求扩大覆盖面

路透香港4月5日 - 瑞士信贷(CSGN.S)执行长谭天忠(Tidjane Thiam)周二称，该行在中国处于“低配”状态，将寻求增强在华财富管理实力，尽管中国经济增长在放缓。

谭天忠在香港举行的瑞信亚洲投资会议间隙召开媒体见面会，表示他对于中国经济增长的放缓并不担心，认为这是一个国家转型为由消费而非投资驱动型经济时的自然发展趋势。

“我们在中国一直是低配模式，未来将继续进行投资，”现年53岁、2015年7月加入瑞信的谭天忠称。他表示，此次亚洲之行他会在中国停留五天，会见当地客户，加深对客户需求的理解。

谭天忠聚焦中国市场的同时，瑞士信贷已经将资产管理作为其未来成长的主要策略。该银行也在将侧重点转至亚太地区，目前已经在东南亚具有重要的市场参与度：谭天忠计划到2018年，亚太地区税前获利增长一倍以上，达到21亿瑞郎(21.9亿美元)。

据咨询机构Bain & Co，中国过去十年经济高速发展，造就了百万高净值人口，数量是2010年的两倍。对外资银行来说，亚洲尤其是中国已经成为发展资产管理业务的新战场。

但对多数外资银行而言，在中国国内赚钱都充满挑战，归因于中国金融服务行业受到大力保护。

瑞士信贷目前还没有在中国经营财富管理业务的许可，但在考虑取得许可。

“我们的策略主要受财富管理和私人银行驱动，”谭天忠说。“我们拥有不错的客户基础。虽然目前我们在境外，但最终我们会进入中国境内市场。”(完)