欧洲个股：瑞信公布融资计划，将展开战略变革

瑞信还公布了到2018年底之前净削减成本20亿瑞郎的详细方案，使成本基数介于185-190亿瑞郎之间。

Thiam明确表示，瑞信将侧重于全球富人的财富管理业务，尤其是在新兴市场，并将降低需要大量资金的投行部门的资金占用水平。

两次增资包括一次大约13.5亿瑞郎的私下配售，和一次约为47亿瑞郎的供股。

Thiam希望通过增资增强瑞信的资本状况，该行在这方面落后于对手，也一直让投资者感到担忧。

稍早，瑞信公布第三季净利下滑24%，降幅超过预期。(完)