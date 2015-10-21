欧洲个股：瑞信公布融资计划，将展开战略变革

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
瑞信还公布了到2018年底之前净削减成本20亿瑞郎的详细方案，使成本基数介于185-190亿瑞郎之间。
Thiam明确表示，瑞信将侧重于全球富人的财富管理业务，尤其是在新兴市场，并将降低需要大量资金的投行部门的资金占用水平。
两次增资包括一次大约13.5亿瑞郎的私下配售，和一次约为47亿瑞郎的供股。
Thiam希望通过增资增强瑞信的资本状况，该行在这方面落后于对手，也一直让投资者感到担忧。
稍早，瑞信公布第三季净利下滑24%，降幅超过预期。(完)
(编译 王颖/李春喜 审校 张荻/高琦)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”