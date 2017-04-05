瑞信分支与一名前投顾就不当投资向SEC支付800万美元罚金

路透4月4日 - 美国证券交易委员会(SEC)表示，瑞士信贷(CSGN.S)的美国分支瑞士信贷证券(美国)及一名前投资顾问Sanford Katz已同意支付约800万美元罚金，就不当投资相关的多项指控达成和解。

根据SEC周二发布的命令，瑞信在2009-2014年期间共向客户收取约320万美元可避免费用；其中约250万美元来自Sanford Katz的顾问客户。

瑞信对SEC的结论既未承认也未否认，将与Katz共同交出约320万美元不当利得，判前利息约60万美元，以及总额约达410万美元的罚金。

SEC表示，Katz为前任瑞信旧金山办公室的董事总经理与关系经理，他曾为顾问客户购买或持有Class A共同基金股份，而这些客户本身就有资格以较便宜的价格购买或持有同类共同基金的机构等级持股。

由于并非美国办公时间，瑞信并未立即回覆电邮。记者也未能立即取得Katz的看法。(完)