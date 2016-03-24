焦点：瑞士信贷再次裁员 突显欧洲银行业者交易业务版图萎缩

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透伦敦3月23日 - 瑞士信贷周三宣布交易业务将再裁撤上千名员工，彰显出欧洲大型银行在金融市场交易业务不敌美国对手，大量让出版图。
瑞士信贷1月公布将削减4,000名员工后，如今又决定再次裁员2,000人，时值执行长Tidjane Thiam指称为历来表现最糟第一季之一的季末。
自从2008年爆发全球金融危机以来，由于监管从严影响银行在固定收益市场扮演做市商的能力及意愿，银行业者即持续大举撙节成本。
但美国银行业者适应新环境的速度比欧洲同业来得快，主因监管当局更早要求美国银行提高资本水平，且归功于其身处全球最大且利润最高的手续费市场所赐。
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。