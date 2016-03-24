焦点：瑞士信贷再次裁员 突显欧洲银行业者交易业务版图萎缩

路透伦敦3月23日 - 瑞士信贷周三宣布交易业务将再裁撤上千名员工，彰显出欧洲大型银行在金融市场交易业务不敌美国对手，大量让出版图。

瑞士信贷1月公布将削减4,000名员工后，如今又决定再次裁员2,000人，时值执行长Tidjane Thiam指称为历来表现最糟第一季之一的季末。

自从2008年爆发全球金融危机以来，由于监管从严影响银行在固定收益市场扮演做市商的能力及意愿，银行业者即持续大举撙节成本。