瑞士信贷今年拟裁撤5,500个职位 2016年净亏24.4亿瑞郎

路透苏黎世2月14日 - 瑞士第二大银行--瑞士信贷(CSGN.S)周二公布，2016年净亏24.4亿瑞郎(24.3亿美元)，为连续第二年亏损，这给首席执行官(CEO)谭天忠(Tidjane Thiam)扭亏为盈的计划带来压力。

接受路透调查的七位分析师此前平均预估，瑞士信贷第四季净亏20.13亿瑞郎。

瑞士信贷还表示，公司2017年将净裁撤5,500个职位，向2018年成本削减目标迈进，此前在2016年裁撤了7,250个职位。公司并未详述会在其他哪些方面削减成本。

“我们相信，我们的重组计划完全可能在2017和2018年继续取得进展，”谭天忠在一则声明中称。

瑞信第四季净亏损23.5亿瑞郎，主要归咎于用于和解美国诉讼的约20亿美元费用，诉讼针对该行在销售住房抵押贷款支持证券(RMBS)时误导投资者。

汤森路透调查中分析师平均预估第四季净损为20.1亿瑞郎。

不过，瑞信提议保持每股0.70瑞郎的派息规模不变，符合市场预期。

谭天忠担任CEO才刚刚超过18个月，已将瑞信重点更多转向财富管理领域，对投行业务的关注减少。

瑞信称，财富管理业务第四季出现资金净流出。但今年至今所有财富管理业务都见到资金净流入。

截至第四季末，瑞信普通股权益一级资本比率为11.6%，低于第三季的12%。该比率是衡量财务实力的一项重要指标。

瑞信还重申通过首次公开发行(IPO)出售20-30%瑞士业务的计划，打消一些分析师及投资者对于该行可能重新考虑此次股权出售行为的讨论。该行称，IPO取决于市场条件及董事会批准。(完)