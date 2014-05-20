焦点：瑞士信贷在美认罪挨罚25亿美元 但避开最糟境况

路透华盛顿/纽约5月19日 - 美国司法部长霍尔德(Eric Holder)周一表示，瑞士信贷CSGN.VX成为20年来在美国就刑事指控认罪的最大银行业者，该行因帮助美国人避税，将支付逾25亿美元罚金。

但瑞信避开了最糟糕境况，该行高层管理者仍留在原位，而且纽约州银行监管者表示决定不撤销瑞信在该州的执照。

美国检察官表示，瑞信通过将资产隐藏在非法且未申报的银行帐户，帮助客户欺骗美国税务当局，这样的作法已有数十年之久，其中一例甚至开始于一个世纪多以前。

霍尔德在华盛顿召开的一次新闻发布会上表示，“本案表明，不论规模大小或国际影响力如何，没有任何一家金融机构能够凌驾于法律之上。”

司法部没有对金融业者频繁追查犯罪，特别是大型金融机构，因对大型业者起诉可能造成其经营变得不稳定，但2007-2009年金融危机之后，美国政界开始推动加大对大银行的惩罚力度。

为了和解本案，瑞信将向美国司法部、美国国税局、美联储、以及纽约银行监管当局纽约州金融局支付罚金。瑞信已经向美国证券交易委员会(SEC)支付略低于2亿美元的罚金。

“我们对造成本次和解案的过往不当行为深感懊悔，”瑞信执行长Brady Dougan在声明稿中称。“过去几周当中，这项议题引起公众高度注意，但并未对我们的业务造成实质影响。”他说。

声明稿称，瑞信将在第二季提列一笔税后16亿瑞郎(17.9亿美元)的费用，并称将削减资产、出售房地产且采取其他行动，以维持资本在强劲水平。

美国司法部长霍尔德说，瑞信是20年来就刑事指控认罪的最大一家银行。

Dougan在瑞士饱受政坛要求他下台的压力，但根据接近瑞信的消息人士周一说，Dougan和董事长Urs Rohner在本项和解案之后均将留任。瑞信对此拒绝置评。

**向客户交付现金**

美国政府为了从瑞士银行业者取得客户资料，长期与瑞士政府及瑞士的银行保密法令进行抗争。在这番角力之中，瑞士历史最久的私人银行Wegelin & Co在承认协助美国客户逃税后，被迫关门大吉。

美国司法部指出，瑞士信贷协助美国富人客户从未报税的帐户提取资金，方法有两种，一是提供现钞运送至美国，或是利用瑞士信贷在美国的对口银行帐户。

检方表示，瑞士信贷旗下美国客户帐户约22,000个，帐户价值约100亿美元，其中包括已报税及未报税的帐户。

检方指出，瑞士信贷被迫认罪，不只是因为串通逃税，也是因为瑞士信贷配合调查的态度消极。文件显示，瑞士信贷一直到2011年初才开始内部调查，而且没有保留不法行为的部分证据。

纽约金管单位表示，将选派一名监督员进入瑞士信贷，美联储表示正在调查是否有其他个人应遭到罚款或停止执业等处分。

金融时报上周报导，高盛集团首席执行官布兰克梵(Lloyd Blankfein)警告，如果瑞士信贷之类的银行承认有罪，将对市场带来无法预估的影响，但他会设法继续与这些银行交易。

在瑞士信贷可能遭到重罚的情况下，金融市场反应大致平静。没有迹象显示其他银行停止与瑞士信贷的业务往来。分析师指出，瑞士信贷仍然从回购及商业票据市场取得短期资金。

一名熟悉谈判过程的消息人士指出，纽约金管单位在谈判期间对瑞士信贷的管理阶层表达关切，并讨论撤换Dougan等人。但最后撤换高层并未列入协议条件中。

**管理层疑虑**

右翼瑞士人民党(SVP)副主席Christoph Blocher呼吁Dougan和Rohner下台，社会民主党和保守的民主党政客之前亦提出了类似呼求。

另一位知情人士上周表示，瑞士信贷董事会的部分董事也并不满意Dougan处理此事的方式，尽管尚不清楚这些董事会成员的具体身份，以及会有怎样的后果。

该人士透露，他们指责Dougan在处理瑞士信贷的美国问题上拖了太久，时间长于同业瑞银UBSN.VX遇到的同样问题。瑞银2009年支付了7.8亿美元罚金了结的类似调查。

美国证券交易委员会(SEC)主席Mary Jo White周一表示，没有银行能够躲过刑事指控。霍尔德本月稍早也表达了类似观点，称检察官正与其他监管机构密切合作，在采取行动之前解决潜在的后果。

然而第二名知情人士指出，瑞士信贷进行的协商整体而言并不太顺利。

这名消息人士称，瑞士信贷的法律团队起初试图让罚金低于6亿美元或8亿美元，并根据一项激励方案进行相应地支付，但后来数额很快就超过了这个目标。(完)

(编译 石冠兰/李婷宜/蔡美珍/王翔琼；审校 张明钧/张涛)

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