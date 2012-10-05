独家：瑞信因向投资者出售高风险按揭贷款遭美国调查--消息

* 瑞信因向投资者出售高风险按揭贷款而遭调查

* 美国司法部和纽约州首席检察官采取调查行动--消息人士

* 美国当局也在侦查其他银行

路透纽约10月4日电---知情人士周四透露,美国联邦机构和州政府当局正就瑞士第二大银行--瑞士信贷CSGN.VX包装和出售抵押支持证券(MBS)一事展开调查.

消息人士称,美国司法部和纽约州首席检察官等机构正调查瑞士信贷的行为.该人士要求匿名.

瑞士信贷的发言人拒绝对此置评.

总部位於苏黎世的瑞士信贷是遭美国当局调查的第二家知名银行.当局调查重点是银行如何在美国楼市繁荣期间将按揭贷款捆绑入证券资产.

纽约州首席检察官Eric Schneiderman周一就贝尔斯登打包销售的MBS对摩根大通(JPM.N)提起民事欺诈诉讼.

目前还不清楚瑞信调查案的细节.但对瑞信提起诉讼的养老基金、保险商和其它机构声称,该行对其发行和销售的抵押支持证券的质量描述不当,并称瑞信在发行这些贷款时所作评估言过其实,而且夸大了收益.

根据Assured Guarantee Municipal提起的诉讼文件,在住房抵押支持证券市场2007年崩溃前,瑞信一直是此市场的"大型参与者".诉讼文件还称,瑞信证券化了约1,285亿美元始於2004年的住房抵押贷款.

债券保险公司MBIA在2011年5月的法庭文件中披露,美国证券交易委员会(SEC)曾要求瑞信提交抵押相关文件.

纽约州首席检察官办公室、美国司法部和SEC均拒绝置评.(完)

--编译 肖群英/许娜;审校 徐文焰

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。