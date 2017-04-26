焦点：瑞信将供股筹资40亿瑞郎补强资本实力 以迎头赶上对手

路透苏黎世4月26日 - 瑞士信贷(CSGN.S)周三称，将通过供股筹资约40亿瑞郎(40亿美元)，努力弥补与竞争对手在财务实力上的差距。

瑞信称，这一决定应该能消除对于集团资本实力的任何担忧。瑞信管理层也同时放弃了将部分瑞士业务公开上市的替代计划。

“这是最佳方案，我们接收到股东的明确看法，”瑞信财务长David Mathers告诉记者。瑞信此前公布季度获利反弹，但对未来持谨慎态度。

此举追随德国竞业对手德意志银行(Deutsche Bank)(DBKGn.DE)今年稍早的筹资行动，而且法国中间派总统候选人马克龙杀入决选轮后，银行类股的反弹态势，也有利于供股行动。

但是尽管这一决定有可能会消除围绕瑞信的其中一个不确定性，但其他困扰依然存在。

瑞信管理层在努力应对股东对公司高管坐领高薪的不满，而且荷兰发起一项涉及瑞信的逃税和洗钱调查。

瑞士信贷宣布将透过供股筹集新资本后，分析师的反应不一。

“像瑞信这么大的银行，获利怎么可以这样波动，怎么连需要多少资本都变来变去的？他们是在被迫逐季做出调整，”Bernstein的分析师Chirantan Barua说。“这可能不会是最后一次增资。”

而像麦格理等其他一些投行则更为乐观，他们预测说投资者会松一口气，因为靴子终于落地。

瑞信股价开盘下跌1.3%，0750GMT时上扬3.3%，表现超越欧洲银行类股。

**获利超预期**

为强化资产负债表，瑞士信贷曾在2015年宣布，计划透过首次公开发行(IPO)，将旗下利润颇丰的瑞士业务卖掉20-30%，筹资最多40亿瑞郎。

但首席执行官谭天忠(Tidjane Thiam)在2月表示，将继续按计划准备在2017年下半年进行IPO，但同时也会考虑其他选择方案。

“筹得的资本将可让我们继续投资于那些具有丰厚回报的成长领域，为我们的股东及相关人士强化财报韧性，并支应持续推进中的重整计划相关成本，”在2015年7月接下瑞士信贷CEO的谭天忠表示。

瑞士信贷预期普通股第一级资本比率(CET1)大约为13.4%，第一级杠杆比率约5.1%。

路透先前报导指出，瑞士信贷正考虑集团供股，可能在4月决定要如何推进此事。

瑞士信贷曾在2015年底要求股东注资约60亿瑞郎，当时面临在同业间落入资本充足率偏低的队伍。

瑞士信贷公布2017年前三个月净利为5.96亿元瑞郎，创下谭天忠推出雷厉风行改革以来的最高，甚至比路透调查分析师的最高预估值还高。

瑞士信贷也摆脱了2015年来的56.5亿瑞郎亏损，因谭天忠推动扩大财富管理部门并缩减投资银行业务，此一转变预料将使该行减少超过一万个工作岗位。(完)