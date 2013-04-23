瑞信将一项私募股权业务售予黑石

路透4月22日 - 瑞士信贷集团CSGN.VX已同意将一项私募股权业务售予黑石集团(百仕通)，成为投资银行为取悦监管当局并强化资产负债表，而出售资产流动性较差业务的最新案例。

黑石周一表示，将买下瑞信的二级私募股权业务，但未披露交易价格。该项业务主要是购买和出售私募股权基金权益，旗下管理的资产规模为90亿美元。

交易的核心人物是黑石总裁Tony James。在他于2002年接受黑石执行长施瓦茨曼(Stephen Schwarzman)的延揽之前，曾掌管瑞信全球投资银行与私募股权业务，并在2000年帮助创立了黑石现已同意收购的部门--Strategic Partners。

这项交易预计将在2013年第三季结束前完成，在此之前其他投行也将结束私募股权投资活动。(完)

(编译 徐文焰；审校 张涛)

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