瑞信将一项私募股权业务售予黑石

IEA月报称全球油市接近平衡 产油大国减产与富国需求下滑相抵消
路透伦敦4月13日 - 国际能源署(IEA)周四称，在近三年的供应过剩之后，全球油市接近平衡，因为一些全球最大石油出口国的减产行动与富裕国家中长期需求下滑相互抵消。
路透4月22日 - 瑞士信贷集团CSGN.VX已同意将一项私募股权业务售予黑石集团(百仕通)，成为投资银行为取悦监管当局并强化资产负债表，而出售资产流动性较差业务的最新案例。
黑石周一表示，将买下瑞信的二级私募股权业务，但未披露交易价格。该项业务主要是购买和出售私募股权基金权益，旗下管理的资产规模为90亿美元。
交易的核心人物是黑石总裁Tony James。在他于2002年接受黑石执行长施瓦茨曼(Stephen Schwarzman)的延揽之前，曾掌管瑞信全球投资银行与私募股权业务，并在2000年帮助创立了黑石现已同意收购的部门--Strategic Partners。
这项交易预计将在2013年第三季结束前完成，在此之前其他投行也将结束私募股权投资活动。(完)
(编译 徐文焰；审校 张涛)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透伦敦4月13日 - 国际能源署(IEA)周四称，在近三年的供应过剩之后，全球油市接近平衡，因为一些全球最大石油出口国的减产行动与富裕国家中长期需求下滑相互抵消。
路透东京4月13日 - 经济合作暨发展组织(OECD)周四表示，日本央行应当继续实施量化宽松政策，直至通胀率超过其物价目标，但必须对该措施给资产价格和金融行业带来的风险保持警惕。
路透东京4月13日 - 拥有休闲服装品牌优衣库的日本迅销(Fast Retailing)周四公布，第二季营业利润激增80%，受利润率上升和日圆走软提振。