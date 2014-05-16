瑞信将支付约25亿美元和解帮助逃税指控--消息

韩国财长称韩国经济最近表现强于预期 但朝鲜问题构成风险
路透首尔4月17日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周一称，韩国经济近期表现一直强于预期，因全球经济改善令出口、生产和投资情况改善。
路透5月15日 -了解讨论情况的消息人士周四表示，瑞士信贷CSGN.VX料认罪，并向美国当局支付逾25亿美元，以和解对其帮助美国人逃税的指控。
根据讨论的条款，瑞士信贷将向美国联邦机构支付约20亿美元，主要交付给美国司法部。消息人士称，向美国联邦储备理事会(美联储，FED)约交付1亿美元。
其中一位消息人士称，纽约州金融局可能再获得5亿美元或更多，但讨论还在继续。
另一位消息人士称，瑞士信贷可能愿意总计支付略超过25亿美元，不过该银行担心，如果远超这个数目，可能会影响其债信评级。
各机构及瑞士信贷代表均拒绝置评。
消息人士称，最早可能于下周达成和解，但要解决最终细节问题，时间可能推后。
消息人士透露，瑞士信贷认罪料是和解的一部分，这对受到行为不当指控的金融机构来说较为罕见。(完)
(编译 李爽 审校 徐文焰)
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