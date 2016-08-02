瑞士信贷及德意志银行将自STOXX 50指数成分股除名

路透伦敦8月2日 - 欧洲两大银行业巨头--瑞士信贷(CSGN.S)及德意志银行(DBKGn.DE)下周将退出欧洲前50大绩优股指数，这料将对陷于困境的金融业造成进一步打击。

对于德意志银行而言，这将是该行自1998年以来首度退出STOXX 50指数.STOXX50成分股行列。

两家银行股价周二牢牢保持在平盘下方，其中瑞士信贷大跌超过5%，德意志银行跌幅也深达3.5%。

欧洲主要指标股指运营商STOXX Ltd在做出此一决定之前，瑞士信贷及德意志银行今年来市值接近腰斩。德意志股价如今较2007年高点下滑超过88%。

德国商业银行(CBKG.DE)周二发出业绩预警，称由于客户趋于保守谨慎以及欧洲央行实施负利率令其营收受到拖累，该银行今年获利可能下降。该股股价在周二跌至纪录低位。

从指标股指中除名，通常意味着交易所上市基金(ETF)及其它追踪该股指的被动投资者将被迫出售股票。

STOXX Europe 600银行指数.SX7P跌2.8%，为表现最差板块，致使今年的总跌幅超过30%。

这两家银行的席位将被技术公司艾司摩尔(ASML)(ASML.AS)和建筑公司Vinci(SGEF.PA)取代。运营德意志交易所(DB1Gn.DE)指数业务的STOXX周一稍晚称，这一变化将从8月8日开始生效。(完)