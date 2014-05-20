瑞士监管当局称瑞信管理层对不当行为并不知情

欧元受欧元区通胀数据带动上涨 美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透苏黎世5月20日 - 据周二发布的报告，瑞士金融监管机构FINMA实际上认为，瑞士信贷银行CSGN.VX承认犯下帮助美国客户逃税的罪行并因此被罚款25亿美元，该行管理层没有责任。
FINMA称，瑞信未能充分监督和管控其私人银行业者与美国客户有关的业务，违反了瑞士监管法规。
“不过，FINMA并未发现瑞信高层管理人员知悉具体不当行为的迹象，”FINMA在一份执行报告中称。(完)
(编译 朱晓军；审校 张涛)
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