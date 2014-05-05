瑞士信贷与美司法部谈判 欲支付16亿美元和解避税调查--消息

路透华盛顿5月5日 -一位消息人士周一表示，瑞士信贷集团CSGN.VX正在与美国司法部进行磋商，打算支付最多16亿美元来解决对该行帮助美国客户避税的调查。

若达成协议，这笔罚金将是瑞银集团UBSN.VX所支付的两倍左右。瑞银2009年与美国当局就类似指控达成和解，支付了7.8亿美元罚金，并同意指出逃税的客户。

两位熟知谈判的消息人士称，美国检方还在力促瑞士信贷就相关的调查认罪。

和解谈判正在进行中，细节仍待最终敲定。消息人士表示，未来几周可能达成协议。(完)

(编译 王兴亚；审校 张荻)

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