独家：瑞银和瑞信对担任俄罗斯私有化交易顾问感兴趣--消息

路透莫斯科3月29日 - 三位银行业知情人士对路透表示，瑞银集团UBSG.VX和瑞士信贷CSGN.VX对于给俄罗斯政府的几项私有化交易提供顾问服务感兴趣，前提是这不会违反制裁措施。

这两家银行回覆了俄罗斯经济发展部本月向国内外银行发出的提案征询书。征询书邀请银行业者为出售石油企业Bashneft(BANE.MM) 50.08%的股权，以及出售钻石矿商Alrosa(ALRS.MM)和信贷机构俄罗斯外贸银行(VTB)(VTBR.MM)各10.9%股权的交易担任顾问。

之前有银行业者告诉路透，与俄罗斯有业务往来的西方投行不愿在俄政府的私有化交易中担任顾问，因为他们担心违反西方对俄制裁会带来不良后果。

但三位银行业人士对路透表示，瑞银集团和瑞士信贷等银行回复了提案征询。另外一位业内消息人士称，意大利的裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)也做出了回覆。

“我听说这两家瑞士银行表示，如果不会违反制裁的话，他们愿意参与，”一名资深西方银行业人士表示。该知情人士和其他业内消息人士称，没有美国银行予以回覆。

瑞士信贷、瑞银集团和裕信银行发言人士均未予置评。

俄罗斯经济发展部长乌柳卡耶夫(Alexei Ulyukayev)上周表示，相关私有化进程将于今年稍后启动，应该会由三家银行牵头，再有一、两家银行协助展开交易。他说，西方银行已回覆征询书，但没有指明是哪些银行。经济发展部发言人士拒绝透露银行名称。 (完)