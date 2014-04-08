瑞士信贷协助美国富人逃税 美方可能发起新调查

韩国财长称韩国经济最近表现强于预期 但朝鲜问题构成风险
路透首尔4月17日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周一称，韩国经济近期表现一直强于预期，因全球经济改善令出口、生产和投资情况改善。
路透苏黎世4月7日 -瑞士信贷CSGN.VX协助美国富人逃税可能面临新的调查，此前纽约州最高金融监管机构要求调阅该行文件。
瑞士第二大银行瑞士信贷上周表示已提高拨备金，以用于和解一宗美国税务争端，避免因为帮助美国富人逃税而受到起诉。该消息令人寄望该行即将了结美国税务争端。
但一名知情人士对路透表示，纽约州金融服务局局长BenjaminLawsky正在审查瑞士信贷对于协助客户避税一事是否欺骗纽约当局，这可能导致该行再度遭到调查。
瑞士信贷股价周一在苏黎世下跌2.6%至28.69瑞郎，表现逊于欧洲600银行指数.SX7P，后者跌1%。
“围绕瑞士信贷的这些法律问题仍都存有大量不确定性，”Swisscanto瑞士股票投资组合经理Peter Stenz表示。该公司是瑞士信贷50家大股东之一。
瑞士信贷拒绝置评。
瑞士信贷、瑞士宝盛集团BAER.VX和英国汇丰控股(HSBA.L)旗下瑞士分行等十多家瑞士银行遭遇美国刑事调查。许多小银行已同意配合美国当局，以减轻可能面临的处罚。(完)
(编译 王翔琼；审校 张涛)
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