瑞信下调中国信达评级及目标价 因银行出售不良资产压力减退

路透香港5月23日 - 投行瑞信周二的报告指出，下调中国信达资产管理(1359.HK)的投资评级及目标价，因认为银行出售不良资产压力减退。

报告指出，过去数年对信达股价有利的几个因素有转变迹象，最主要是随着企业现金流改善使得债务水平下降，而银行的不良贷款比率已经回稳，银行出售不良资产的压力减退，而信达在2016年银行不良资产市场的占比达44%。

此外，短期资金利率以及债券收益率上升，意味着信达的资金成本可能开始上涨。影子银行的借贷利率上升意味着信达的重组类资产面临较大的信贷风险。而信达400亿元人民币的债转股组合以商品占大多数，商品价格下降拖低组合价值。

因此，瑞信将信达的投资评级由“优于大市”降至“中性”，目标价亦由3.82港元降至3港元，较现水平有逾5%上升空间，以反映股本回报率的调整。

同时，该行偏好竞争对手中国华融(2799.HK)多于信达，尽管前者的投资评级亦为“中性”；而整个中国内地金融板块之中，该行首选为内险股，短期而言亦看好中国四大银行--工行(1398.HK)、建行(0939.HK)、中行(3988.HK)、农行(1288.HK)，以及招商银行(3968.HK)。

香港时间10:07，信达跌2.06%，报2.85港元；大市恒生指数.HSI则升0.27%。（完）