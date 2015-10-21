瑞士信贷公布融资计划 将展开战略变革

路透苏黎世10月21日 - 瑞士信贷CSGN.VX宣布两项增资计划，筹资总额略高于60亿瑞郎(62.8亿美元)，同时宣布一系列领导高层人事变动，以及其瑞士一般性银行的局部上市计划。

瑞信执行长Tidjane Thiam周三还公布了一系列措施。Thiam上任近四个月，将在瑞士这家第二大银行打下他的烙印。

“我们的策略是成长策略，是一个能赚钱的成长策略，”Thiam在讲话中称，“它将为我们的客户创造价值，产生资本，将来还将为我们的关键利益相关者带来价值--投资人、客户和员工。”

Pierre-Olivier Bouée、Iqbal Khan和Lara Warner被提升进入瑞信管理层，而Gael de Boissard、Hans-Ulrich Meister和Robert Shafir等人将离开该行最高管理团队。

瑞信还公布了到2018年底之前净削减成本20亿瑞郎的详细方案，使成本基数介于185-190亿瑞郎之间。

Thiam明确表示，瑞信将侧重于全球富人的财富管理业务，尤其是在新兴市场，并将降低需要大量资金的投行部门的资金占用水平。

两次增资包括一次大约13.5亿瑞郎的私下配售，和一次约为47亿瑞郎的供股。

Thiam希望通过增资增强瑞信的资本状况，该行在这方面落后于对手，也一直让投资者感到担忧。

稍早，瑞信公布第三季净利下滑24%，降幅超过预期。(完)