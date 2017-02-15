瑞信委任周纪恩为中国区首席执行官 以深化在中国的业务

路透香港2月15日 - 瑞信集团(CSGN.S)旗下综合性银行--瑞信周三宣布，委任周纪恩为中国区首席执行官，以深化在中国的业务。

据新闻稿，周纪恩仍将担任亚太区投资银行及资本市场联席主管，在新任命之下，其核心工作之一是深化瑞信与中国市场上最重要的企业家及企业客户之间的关系，拓展集团相关业务领域。

瑞信同时宣布任命聂瀚文（Neil Harvey）为大中华区主席，并兼任香港首席执行官及亚太区资产管理主席，继续负责中国在岸业务平台。

瑞信表示，“此次高层任命显示了瑞信不断通过加强和扩大人才储备，从财富管理和投资银行两个方面，为拓展中国市场覆盖网络及业务实力所作出的努力。”

瑞信强调近月不断拓展其在中国市场的覆盖能力，包括增聘了两位高管人员；但在前一天，其母公司瑞信集团公布2016年净亏24.4亿瑞郎(24.3亿美元)，并称将在2017年裁撤最高达6,500个岗位。

瑞信在中国的合资公司--瑞信方正证券于去年11月推出A股经纪业务，另一间与工行(1398.HK)(601398.SS)合资的工银瑞信基金管理有限公司的资产规模已超过1万亿元人民币，目前是中国第二大资产管理公司。（完）