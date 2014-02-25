《信报》：信贷收紧升势放缓 内地楼市调整发酵

中国经济信心进一步上升 欧元引人关注--FXTM富拓
国际货币基金组织（IMF）将中国今年经济增长预期上调至6.6%，中国经济信心进一步上升。进入2017年，中国经济表现稳健，第一季度GDP增幅达到6.9%。若国内数据延续积极表现，政府支出继续刺激增长，中国整体经济前景依然令人鼓舞。
（2月25日社评）
国家统计局昨天公布70个大中城市房价数据，一月份新建商品住宅楼价平均升幅较前月收窄。可以说，在当前成交萎缩、楼价升势放缓、融资环境趋变等新增风险因素影响下，内地房地产市道隐现调整之象。昨天深沪股市大跌，其中地产和银行股跌势尤其凌厉，连串不利变化，不排除是今年内地楼市步入新一轮调整期的前奏。
据统计局解释，一月份房价环比上升的城市数目减少，除了因为部分城市加大了市场调控力度外，还基于信贷条件收紧，成交下降，使若干城市房价升幅进一步收窄。
按照一月份房价报告的资料，内地楼市在去年上升的基础上，升幅开始收窄，虽收窄的幅度不大，但从城市的区域布局来看，房价逐渐由「普遍上升」变成「分化发展」，进一步突显了部分中小城市供应过剩，库存积压严重的状况。事实上，目前不少三四线城市的房地产投资潮已转入「寒冬」。
可以说，一二线城市房价升幅目前露出了收窄趋势；部分三四线城市的房价，在供过于求压力下，不排除出现遽跌可能。
由于中央今年增大调整结构的政策力度，信贷收紧之势相信不容易改变，甚至随着楼市调整预期升温，发展商的资金链料遭进一步收紧，在这种情况下，发展商或须加速售楼套现，而个别库存积压严重的城市，发展商甚至要大幅减价促销，加剧楼市调整的压力。
综合来看，在当前宏调仍紧的格局下，物业成交量减少、一月份房价升幅开始放缓、信贷条件收紧，内地的房地产市场今年所面临的变数明显增加，有可能触发楼市步入新一轮较深切的调整期。
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国际货币基金组织（IMF）将中国今年经济增长预期上调至6.6%，中国经济信心进一步上升。进入2017年，中国经济表现稳健，第一季度GDP增幅达到6.9%。若国内数据延续积极表现，政府支出继续刺激增长，中国整体经济前景依然令人鼓舞。
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