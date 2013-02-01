欧洲个股: 法国农业信贷银行第四季业绩料受27亿欧元商誉减记拖累

路透巴黎2月1日 - 法国农业信贷银行 周五发出警告称,第四季业绩恐遭拖累,因提列26.76亿欧元商誉减记,反映出金融危机之前所进行的收购交易带来冲击.

商誉减记中有9.23亿欧元与消费者金融相关,8.52亿欧元与意大利零售银行业相关,并对所持葡萄牙银行Banco Espirito Santo 的20%股权减记2.67亿欧元.

法国农业信贷银行在在声明中称,商誉减记反映了监管收紧和宏观经济环境因素.(完)