欧洲个股: 法国农业信贷银行第四季业绩料受27亿欧元商誉减记拖累

《美国重要政经日程》-4月10日
(除特别说明外，均为GMT时间) 1500 - 农业部发布一周谷物与油籽出口检验报告 1500 - 财政部宣布每周例行标售四周期国库券 1530 - 财政部每周例行标售三个月期和六个月期国库券 1700 - 财政部发售三年期公债 2000 - 农业部公布一周作物生长进度报告 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 陈宗琦；审校 李爽)
路透巴黎2月1日 - 法国农业信贷银行 周五发出警告称,第四季业绩恐遭拖累,因提列26.76亿欧元商誉减记,反映出金融危机之前所进行的收购交易带来冲击.
商誉减记中有9.23亿欧元与消费者金融相关,8.52亿欧元与意大利零售银行业相关,并对所持葡萄牙银行Banco Espirito Santo 的20%股权减记2.67亿欧元.
法国农业信贷银行在在声明中称,商誉减记反映了监管收紧和宏观经济环境因素.(完)
(编译 艾茂林; 审校 石冠兰)
(除特别说明外，均为GMT时间) 1500 - 农业部发布一周谷物与油籽出口检验报告 1500 - 财政部宣布每周例行标售四周期国库券 1530 - 财政部每周例行标售三个月期和六个月期国库券 1700 - 财政部发售三年期公债 2000 - 农业部公布一周作物生长进度报告 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 陈宗琦；审校 李爽)
路透4月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月7日(周五)走势纵览。
路透法兰克福4月7日 - 德国血浆产品制造商Biotest同意由中国投资者科瑞集团进行现金收购，包括债务的估值约为13亿欧元(14亿美元)。